Порошенко соболезнует родственникам умерших при пожаре в Кемерово

Петр Порошенко выразил соболезнование родственникам жертв трагедии в Кемерово. Особенно впечатлила президента гибель детей. Информацию об этом распространяют украинские СМИ.

Домбровский Сергей

Порошенко обратился к семьям погибших со словами поддержки. Гибель близких невозможно восполнить ничем. Порошенко посочувствовал родственникам умерших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Глава Украины отдельно выразил соболезнование родителям, которые потеряли детей при возгорании в торговом центре. Киевляне и жители других городов приносят к зданиям представительства РФ мягкие игрушки и цветы.Несмотря на противоречия между Киевом и Москвой, Порошенко и рядовые граждане с пониманием отнеслись к трагедии. На некоторых телеканалах Украины показывали передовые ТЦ страны. По мнению представителей администрации торговых центров, там не мог произойти подобный инцидент, поскольку система сигнализации и охрана налажена великолепно.