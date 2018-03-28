Совладелец ТЦ «Зимняя вишня» Штенгелов намерен вернуться в Россию

Совладелец торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове Денис Штенгелов собирается вернуться в Российскую Федерацию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Кондитерус Ком». При этом точная дата возвращения предпринимателя не называется.

Дарья Светозарова

Денис Штенгелов на данный момент пребывает в Австрии. Он подтвердил, что у него есть доля в кемеровском ТЦ – ему принадлежит 40% всей площади, в том числе и кинотеатр, где нашли свою смерть большинство погибших. При этом он уточняет, что торговый центр раскуплен несколькими владельцами, а вину за случившееся возлагает на гендиректора одной из своих компаний, некую госпожу Богданову.Штенгелов сообщил, что именно директор Богданова договорилась о предоставлении ТЦ в аренду Надежде Судденок, которую следователи задержали в числе первых. Предприниматель еще не подсчитывал размеры убытков, но пообещал, что семьям жертв возгорания заплатит по 3 000 000 рублей компенсации.