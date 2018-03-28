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| | Обвиняемый охранник ТЦ в Кемерово заявил о невиновности

Обвиняемый охранник ТЦ в Кемерово заявил о невиновности

Сегодня, 15:03
Охранник ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово Сергей Антюшин заявил, что пожарная сигнализация в комплексе не работала в течение нескольких дней до трагедии. Он уточнил, что доложил о неисправности руководству еще 19 марта.

Обвиняемый охранник ТЦ в Кемерово заявил о невиновности

 

Обвиняемый по делу кемеровского ТЦ Сергей Антюшин объявил, что не считает себя виноватым в трагедии. Охранник заявил, что пожарная сигнализация почти неделю была неисправной, о чем он сообщил руководству сразу же после обнаружения этого факта. Сергей Антюшин сообщил, что при первых минутах пожара находился на рабочем месте и сразу же сообщил об инциденте в экстренные службы и коллегам на первом этаже. О своей невиновности также объявила управляющая ТРЦ Надежда Судденок. Перед сегодняшним заседанием суда она рассказала журналистам, что честно выполняла свою работу, а пожарная безопасность вообще не входила в ее обязанности.

Напомним, что 28 марта в РФ объявлен днем траура. Трагедия произошла 25 марта.
Виктория Озерова
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