В Воронеже сообщили о пожаре в торговом центре

В воронежском торговом центре под названием «Галерея Чижова» сотрудникам МЧС пришлось инициировать срочную эвакуацию всех посетителей и персонала заведения из-за поступившего вызова о начавшемся там пожаре.

Александр Вест

В дежурную часть МЧС в Воронеже в районе 20:17 по московскому времени поступил анонимный звонок от неизвестного юноши, который со всей серьёзностью заявил о начавшемся пожаре в кафе быстрого питания Burger King, расположенном в торгово-развлекательном центре «Галерея Чижова» на четвёртом этаже здания. Прибыв на место возможного происшествия, спасатели трижды проверили каждый из этажей постройки на предмет возгорания, которое впоследствии так и не было найдено.Стоит отметить, из-за трагического инцидента, произошедшего в Кемерово, сотрудники МЧС массово проверяют множественные торговые центры по всей России на предмет соответствия их правилам пожарной безопасности. Все проверочные процедуры специалисты планируют закончить уже к середине апреля нынешнего года.