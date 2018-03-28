Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Эксперты рассказали о развитии облачных вычислений в 2018 году Певца Ар Келли обвиняют в сексуальных связях с 14-летней девочкой Тот же Чернобыль: Блогеры пиарятся на трагедии в Кемерове 502 гостиницы завысили цены перед ЧМ - 2018 Орешкин назвал главные сдерживающие факторы для российской экономики Униженный Месси покинул трибуны после шестого гола от Испании В Москве загорелся ТЦ «Свиблово», идет эвакуация Глава Кемеровской области записал видеообращение для жителей региона Собчак обвинила «Дождь» в политической спекуляции на фоне трагедии в Кемерово «Роскосмос» потратит на эскиз сверхтяжелой ракеты более 1,5 млрд рублей Кемеровчанам объяснили причины расхождения данных о количестве погибших в «Зимней вишне» Парализованную ведущую забыли на борту пустого самолета
| | В Воронеже сообщили о пожаре в торговом центре

В Воронеже сообщили о пожаре в торговом центре

Сегодня, 14:51
В воронежском торговом центре под названием «Галерея Чижова» сотрудникам МЧС пришлось инициировать срочную эвакуацию всех посетителей и персонала заведения из-за поступившего вызова о начавшемся там пожаре.

В Воронеже сообщили о пожаре в торговом центре

 

В дежурную часть МЧС в Воронеже в районе 20:17 по московскому времени поступил анонимный звонок от неизвестного юноши, который со всей серьёзностью заявил о начавшемся пожаре в кафе быстрого питания Burger King, расположенном в торгово-развлекательном центре «Галерея Чижова» на четвёртом этаже здания. Прибыв на место возможного происшествия, спасатели трижды проверили каждый из этажей постройки на предмет возгорания, которое впоследствии так и не было найдено.

Стоит отметить, из-за трагического инцидента, произошедшего в Кемерово, сотрудники МЧС массово проверяют множественные торговые центры по всей России на предмет соответствия их правилам пожарной безопасности. Все проверочные процедуры специалисты планируют закончить уже к середине апреля нынешнего года.
Александр Вест
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Кемерово из ТРЦ
В Кемерово из ТРЦ "Зимняя вишня" поступил сигнал о пожаре, все эвакуированы

Несколько единиц пожарной техники подъехали рано утром к ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Снимки данного инцидента появились на просторах городского паблика

В Баку возник пожар в торговом центре «Биня»
В Баку возник пожар в торговом центре «Биня»

В Баку возник пожар в торговом центре «Биня». Информацию о происшествии сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС).

В Омской области произошел пожар в торговом центре
В Омской области произошел пожар в торговом центре

Сегодня утром, в 08 часов 12 минут, на пульт диспетчера "01" поступило сообщение о пожаре в Торговом центре «Омский» по ул. Интернациональная.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости