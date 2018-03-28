Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Эксперты рассказали о развитии облачных вычислений в 2018 году Певца Ар Келли обвиняют в сексуальных связях с 14-летней девочкой Тот же Чернобыль: Блогеры пиарятся на трагедии в Кемерове 502 гостиницы завысили цены перед ЧМ - 2018 Орешкин назвал главные сдерживающие факторы для российской экономики Униженный Месси покинул трибуны после шестого гола от Испании В Москве загорелся ТЦ «Свиблово», идет эвакуация Глава Кемеровской области записал видеообращение для жителей региона Собчак обвинила «Дождь» в политической спекуляции на фоне трагедии в Кемерово «Роскосмос» потратит на эскиз сверхтяжелой ракеты более 1,5 млрд рублей Кемеровчанам объяснили причины расхождения данных о количестве погибших в «Зимней вишне» Парализованную ведущую забыли на борту пустого самолета
| | Названа причина пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Названа причина пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Сегодня, 14:31
СМИ Кемеровской области публикуют статьи о причинах пожара в ТЦ «Зимняя вишня», ссылаясь на достоверный источник, знакомый с ситуацией. Возгорание в торговом центре возникло из-за поджога в детском «сухом» бассейне.

Названа причина пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

 

Сотрудники лаборатории МЧС Кемеровской области уверены, пламя достигло вершин по сетке скалолазания. Обшивка из дерматина вспыхнула, подобно пороховой бочке, перегорели провода, здание оказалось в кромешной тьме. У людей возникла паника, сотрудники ТЦ оказались неподготовленными к такому развитию событий, растерялись и ситуация усугубилась. Над потолком в детской игровой комнате перегорели веревки. Пол ТЦ создан из горючих материалов, поэтому пламя распространялось со стремительной скоростью.

Финальную точку в этом деле поставила отлично работающая вентиляция. Потоки воздуха стремительно распространили пламя, сжигая все на своем пути. Соседние помещения ждала такая же участь, люди погибали в огне. Многие дети передавали сообщения своим родителям перед смертью.
Домбровский Сергей
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Кемерово найдены 5 без вести пропавших после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
В Кемерово найдены 5 без вести пропавших после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Как сообщают представители спасательных спецслужб Кемерово, удалось обнаружить пятерых человек, которые числились в списках пропавших без вести после

В результате пожара в ТЦ
В результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли все животные зоопарка

Все животные, которые содержались в контактном зоопарке ТЦ «Зимняя вишня», погибли в результате пожара. Их не успели вытащить на улицу. 

Из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пострадали семь человек
Из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пострадали семь человек

При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» пострадали семь человек. Известно, что горит вся крыша помещения, нельзя исключать обрушения всего корпуса. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости