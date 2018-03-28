Названа причина пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

СМИ Кемеровской области публикуют статьи о причинах пожара в ТЦ «Зимняя вишня», ссылаясь на достоверный источник, знакомый с ситуацией. Возгорание в торговом центре возникло из-за поджога в детском «сухом» бассейне.

Домбровский Сергей

Сотрудники лаборатории МЧС Кемеровской области уверены, пламя достигло вершин по сетке скалолазания. Обшивка из дерматина вспыхнула, подобно пороховой бочке, перегорели провода, здание оказалось в кромешной тьме. У людей возникла паника, сотрудники ТЦ оказались неподготовленными к такому развитию событий, растерялись и ситуация усугубилась. Над потолком в детской игровой комнате перегорели веревки. Пол ТЦ создан из горючих материалов, поэтому пламя распространялось со стремительной скоростью.Финальную точку в этом деле поставила отлично работающая вентиляция. Потоки воздуха стремительно распространили пламя, сжигая все на своем пути. Соседние помещения ждала такая же участь, люди погибали в огне. Многие дети передавали сообщения своим родителям перед смертью.