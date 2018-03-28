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Тот же Чернобыль: Блогеры пиарятся на трагедии в Кемерове

Сегодня, 14:08
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошла страшная трагедия. В пожаре погибли более 60 человек и более 40 из них – дети. Пока вся Россия скорбит о погибших и носит цветы к памятным знакам, зажигает лампады и молится о душах усопших, блогеры начали охоту на подписчиков с помощью спекуляции на страшном пожаре и его жертвах, распространяя фальшивые сюжеты в Сети.

Тот же Чернобыль: Блогеры пиарятся на трагедии в Кемерове

 

В своих роликах блогеры, как известные, так и не очень, стали постить в соцсети и мессенджеры информацию, которая в значительной степени расходится с реальностью. Как оказалось, авторам сетевых дневников цифра 64 показалась несолидной. Тогда они «увеличили» количество погибших в несколько раз для пущего эффекта. Один из них – украинский блогер Евгений Вольнов. В своих материалах он сообщал о сотнях трупов, которые уже не помещаются в моргах. При этом он обзванивал городские больницы и предупреждал о поступлении десятков неопознанных обгоревших тел. Однако не только украинские блогеры приложили руку к фейкам. Делалось это с подачи российских авторов, одним из которых стал Николай Соболев, популярный российский блогер.

В своем послании он сообщил, что здесь наблюдается ситуация которая в свое время была в Чернобыле. Он заявил, что Советская пропаганда замалчивала масштабы трагедии и приуменьшала количество жертв. Тем же сейчас занимаются и нынешние руководители в случае с Кемерово. Другой блогер пишет, что в морги потупило не 64 трупа, а на 110 больше.


На трагедии пиарятся не только известные авторы, но и непопулярные блогеры. Повествуя об «истинных масштабах» несчастья в «Зимней вишне» они накручивают по несколько миллионов просмотров. При этом рассказывая о жертвах пожара, они увеличивают их количество в геометрической прогрессии. По их данным, число погибших перевалило за пять сотен. При этом никто не приводит никаких доказательств, ограничиваясь репликами: «по слухам», «из достоверных источников», «по предварительным данным» и так далее.
Дарья Светозарова
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