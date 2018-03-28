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| | Продавцы и фотограф спасли более 80 человек при пожаре в Кемерово

Продавцы и фотограф спасли более 80 человек при пожаре в Кемерово

Сегодня, 14:05
Продавцы обувного магазина Хуршед и Фарзон спасли более 50 человек при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Мужчины заметили панику в торговом центре и бросились на выручку. Также не растерялся фотограф Евгений.

Продавцы и фотограф спасли более 80 человек при пожаре в Кемерово

 

Продавцы обувного магазина увидели неспособность сотрудников ТЦ организовать достойную эвакуацию людей, поэтому взяли ответственность за этот процесс на себя. В итоге Хуршеду и Фарзону удалось спасти жизни многим посетителям. Подобный подвиг совершил фотограф Евгений. Мужчина занимался проведением детских мероприятий. Это помогло ему организовать малышей и вывести их из опасной зоны. У фотографа был противогаз, благодаря которому он спас 30 детей.

Продавцы и фотограф спасли более 80 человек при пожаре в Кемерово

 

Педагог из гимназии №17 Татьяна Дарселия тоже пыталась помочь малышам. Она вытолкнула на улицу свою 14-летнюю дочь, а сама отправилась на выручку заточенным в помещениях детям. Ей не удалось спасти малышей, так как огонь окружил отважную учительницу английского языка, и она погибла.
Домбровский Сергей
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