Продавцы и фотограф спасли более 80 человек при пожаре в Кемерово

Продавцы обувного магазина увидели неспособность сотрудников ТЦ организовать достойную эвакуацию людей, поэтому взяли ответственность за этот процесс на себя. В итоге Хуршеду и Фарзону удалось спасти жизни многим посетителям. Подобный подвиг совершил фотограф Евгений. Мужчина занимался проведением детских мероприятий. Это помогло ему организовать малышей и вывести их из опасной зоны. У фотографа был противогаз, благодаря которому он спас 30 детей.
Педагог из гимназии №17 Татьяна Дарселия тоже пыталась помочь малышам. Она вытолкнула на улицу свою 14-летнюю дочь, а сама отправилась на выручку заточенным в помещениях детям. Ей не удалось спасти малышей, так как огонь окружил отважную учительницу английского языка, и она погибла.
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