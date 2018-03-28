Отец охранника кемеровского ТЦ рассказал о переквалификации дела

Правоохранители изменили статью, по которой обвиняют охранника ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово Сергея Антюшина. Об этом сообщил журналистам отец подозреваемого. Данную информацию распространяют местные СМИ.

Домбровский Сергей

По мнению отца обвиняемого, теперь Антюшина пытаются привлечь к ответственности за совершение услуг, повлекших за собой смерть двух и более человек. Ранее охранника подозревали в умышленном отключении сигнализации. По словам отца Антюшина, его сын абсолютно невиновен и действовал сообразно обстоятельствам, пытаясь спасти людей. В журнале указано наличие проблем с сигнализацией. 18 марта она сработала самопроизвольно хотя никакого инцидента не было. Об этом доложили начальству. На данный момент неизвестно, отремонтировали сигнализацию или нет. По мнению отца, руководители хотят свалить всю вину на простого охранника, а сами остаться в стороне.25 марта в Кемерово в ТЦ «Зимняя вишня» произошло возгорание. Погибли 64 человека, из которых 41 ребенок. Следователи подозревают не только охранника, но и руководящий состав торгового заведения. Выяснение обстоятельств трагедии продолжается.