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| | Банки спишут задолженности по кредитам семьям жертв пожара в Кемерово

Банки спишут задолженности по кредитам семьям жертв пожара в Кемерово

Сегодня, 12:59
Несколько российских крупных банков заявили о том, что все задолженности по кредитам, имеющиеся у членов семей, близкие и родные которых пострадали или погибли во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, будут списаны.

Банки спишут задолженности по кредитам семьям жертв пожара в Кемерово

 

Официальные представители Альфа-Банка, ВТБ, Россельхозбанка, а также Хоум Кредит Банка заявили о своей готовности полностью аннулировать задолженности по кредитам, имеющимся у членов семей, чьи родственники или близкие стали жертвами трагического инцидента в Кемерово. Задолженности будут аннулированы в том случае, если родственники погибших, или пострадавших в случившемся пожаре граждан самостоятельно посетят представительства вышеуказанных банков с соответствующим обращением.

Заметим, представители Сбербанка не сообщали о подобной инициативе по погашению кредитов семьям пострадавшим и погибшим в инциденте граждан, однако, в банке был открыт счёт, куда будут перечисляться финансовые средства для помощи всем жертвам данной трагедии. В Сбербанке заявили о том, что кредитная организация продолжает изучать сложившуюся ситуацию.
Александр Вест
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