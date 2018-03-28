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| | В Москве загорелся ТЦ «Свиблово», идет эвакуация

В Москве загорелся ТЦ «Свиблово», идет эвакуация

Сегодня, 12:46
В московском торговом центре «Свиблово» проводится эвакуация людей и персонала из-за задымления. Возле здания ТЦ находится десяток пожарных машин. Возгорание замечено на третьем этаже «Свиблово».

В Москве загорелся ТЦ «Свиблово», идет эвакуация

 

На данные момент, по словам очевидцев, уже эвакуированы все работники ТЦ и посетители, наряду с пожарными машинами у здания дежурят два автомобиля «скорой». Официально же вопрос об эвакуации только решается.

25 марта в Кемерово сгорел торговый центр «Зимняя вишня». В страшном по своим масштабам пожаре погибли 64 человека, из них 41 человек – это дети. Большинство жертв оказались запертыми в кинозале во время сеанса и не смогли выбраться из огненной ловушки. Все пожарные выходы также были закрыты в нарушение инструкций. Персонал ТЦ сбежал с места трагедии первым.
Дарья Светозарова
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