Глава Кемеровской области записал видеообращение для жителей региона

В день общенационального траура по погибшим жертвам масштабного пожара, произошедшего в Кемерово, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подготовил видеообращение, направленное ко всем жителям Кузбасса.

Александр Вест

В своём обращении к жителям региона Аман Тулеев призвал к рациональному мышлению и прекращению спекуляции на жертвах данного трагического инцидента, произошедшего в кемеровском торговом центре под названием «Зимняя вишня». По словам Тулеева, некие силы с помощью целенаправленных действий намерены стравливать жителей Кузбасса, наживаясь на горе людей. Также губернатор выразил искреннюю благодарность всем тем людям, которые выразили готовность помочь жителям региона, оказавшихся в столь сложной ситуации.Аман Тулеев в своём видеообращении заметил, что после случившейся трагедии активную поддержку пострадавшим жителям Кузбасса оказывает весь мир, а не только россияне. Напомним, в результате пожара в Кемерово погибли более 60 человек, большинство из которых были детьми.