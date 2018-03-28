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| | В Кемерово эвакуировали четыре здания из-за угрозы взрыва

В Кемерово эвакуировали четыре здания из-за угрозы взрыва

Сегодня, 12:21
В ночь на среду, 28 марта, была проведена проверка двух помещений кафе, торгового центра, а также бара в Кемерово после поступивших в МЧС сообщений о минировании. Все вызовы, как удалось выяснить, оказались ложными. Информацию распространил источник в силовых структурах региона.

В Кемерово эвакуировали четыре здания из-за угрозы взрыва

 

Информацию, связанную с тем, что в областном центре проводилась эвакуация четырех зданий из-за поступивших звонков о заложенных взрывных устройствах, подтвердил также проинформированный источник.

«Ночью поступило несколько сигналов, связанных с минированием, среди которых, в том числе, торговый центр «Байконур», бар «Четыре стихии», а также кафетерии «Мясорубка» и «Баржа». Была проведена срочная эвакуация. Все сигналы оказались ложными», - заявил представитель правоохранительных органов, давая комментарий о случившемся.

Также он добавил, что Росгвардия для разбора с ситуацией не потребовалась. Полиция со всем справилась собственными силами.

Три заведения находятся в Центральном районе города, еще одно в Ленинском. В результате происшествий никто не пострадал, сигналы оказались ложными.

Связаны данные ложные вызовы, по всей видимости, с произошедшей трагедией в торгово-развлекательном центре. По официальной информации погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. В Сети ходят слухи о значительно большем количестве жертв.
Николай Офицеров
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