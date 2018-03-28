В Кемерово эвакуировали четыре здания из-за угрозы взрыва

Информацию, связанную с тем, что в областном центре проводилась эвакуация четырех зданий из-за поступивших звонков о заложенных взрывных устройствах, подтвердил также проинформированный источник.
«Ночью поступило несколько сигналов, связанных с минированием, среди которых, в том числе, торговый центр «Байконур», бар «Четыре стихии», а также кафетерии «Мясорубка» и «Баржа». Была проведена срочная эвакуация. Все сигналы оказались ложными», - заявил представитель правоохранительных органов, давая комментарий о случившемся.
Также он добавил, что Росгвардия для разбора с ситуацией не потребовалась. Полиция со всем справилась собственными силами.
Три заведения находятся в Центральном районе города, еще одно в Ленинском. В результате происшествий никто не пострадал, сигналы оказались ложными.
Связаны данные ложные вызовы, по всей видимости, с произошедшей трагедией в торгово-развлекательном центре. По официальной информации погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. В Сети ходят слухи о значительно большем количестве жертв.
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