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| | Участницу Паралимпиады вынудили доказывать свою инвалидность

Участницу Паралимпиады вынудили доказывать свою инвалидность

Сегодня, 12:27
Именитое издание Mirror опубликовала статью о том, как паралимпийка из Великобритании по имени София Уорнер была вынуждена доказывать свою инвалидность в присутствии других людей прямо во время перелёта.

Участницу Паралимпиады вынудили доказывать свою инвалидность

 

В официальном Twitter-аккаунте Уорнер появилась публикация, в которой София заявила о том, что до этого она не докучала никому своими жалобами в сети микроблогов, однако то, что заставили её сделать сотрудники авиалиний EasyJet, по её словам, вышло за рамки допустимого. Уорнер заметила, что представители авиакомпании отказали ей в оказании помощи, заявив, что со стороны она выглядит, как совершенно нормальный человек. Сама София Уорнер заметила, что она прорыдала всю дорогу домой.

Отметим, что с самого детства София страдает от церебрального паралича, который проявляется в ограниченности подвижности её левой руки и ног, из-за чего ей необходима помощь в таких местах, как аэропорт. Добавим, Уорнер представляла Великобританию в 2012 году, выступая на Паралимпийских играх.
Александр Вест
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