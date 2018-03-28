Участницу Паралимпиады вынудили доказывать свою инвалидность

Именитое издание Mirror опубликовала статью о том, как паралимпийка из Великобритании по имени София Уорнер была вынуждена доказывать свою инвалидность в присутствии других людей прямо во время перелёта.

Александр Вест

В официальном Twitter-аккаунте Уорнер появилась публикация, в которой София заявила о том, что до этого она не докучала никому своими жалобами в сети микроблогов, однако то, что заставили её сделать сотрудники авиалиний EasyJet, по её словам, вышло за рамки допустимого. Уорнер заметила, что представители авиакомпании отказали ей в оказании помощи, заявив, что со стороны она выглядит, как совершенно нормальный человек. Сама София Уорнер заметила, что она прорыдала всю дорогу домой.Отметим, что с самого детства София страдает от церебрального паралича, который проявляется в ограниченности подвижности её левой руки и ног, из-за чего ей необходима помощь в таких местах, как аэропорт. Добавим, Уорнер представляла Великобританию в 2012 году, выступая на Паралимпийских играх.