Кемеровчанам объяснили причины расхождения данных о количестве погибших в «Зимней вишне»

Волонтеры, занимающиеся помощью родственникам пострадавших в пожаре ТЦ «Зимняя вишня», объяснили расхождение в данных о количестве жертв трагедии.

Сергей Денисов

Представители инициативной группы, которая занималась подсчетом, говорят о том, что огненный вихрь был такой силы, что некоторые тела превратились в пепел, и потребуется более тщательная экспертиза, которая будет проведена в Москве.Путаницу внес украинский пранкер Евгений Вольнов, который под видом сотрудника ГС ЧС, обзванивал кемеровские морги и опубликовал в Сети цифру в 300 погибших. На данный момент официальными жертвами трагедии числятся 64 человека. Пожарники объясняют временное несоответствие данных тем, что высокая температура горения не оставила практически некоторых останков. Они превратились в пепел.Следственная группа, работающая на месте трагедии, сделала предварительный вывод о том, что причиной возгорания могла послужить неисправность электропроводки.