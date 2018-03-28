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| | СК возбудил дело против украинца, распространявшего ложь о количестве погибших в Кемерово

СК возбудил дело против украинца, распространявшего ложь о количестве погибших в Кемерово

Сегодня, 12:06
Представители российского Следственного комитета заявили о том, что им удалось установить личность иностранца, который заявлял о минимум 300 погибших россиянах в трагическом пожаре в Кемерово, случившемся в торговом центре «Зимняя вишня».

СК возбудил дело против украинца, распространявшего ложь о количестве погибших в Кемерово

 

Следователям удалось установить, что украинский пранкер по имени Евгений Вольнов занимался распространением ложных слухов, заявляя, что реальное количество жертв в пожаре в Кемерово достигает 300 человек. Из-за подобных сведений в Кемерово была организована инициативная группа, которая проверяла все городские морги на предмет наличия тел граждан, которые были объявлены пропавшими без вести.

В Следкоме РФ заявили о том, что подобные сведения гражданин Украины распространял, желая добиться дестабилизации ситуации в указанном регионе. Помимо распространения ложной информации в Сети в различных социальных сетях, пранкер также звонил в различные государственные органы и медучреждения, вводя в заблуждение близких и родственников людей, расставшихся с жизнью из-за масштабного пожара в «Зимней вишне».
Александр Вест
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