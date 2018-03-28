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| | Жители Ростова возмущены «парковочным свинством» автохама на газоне

Жители Ростова возмущены «парковочным свинством» автохама на газоне

Сегодня, 12:08
Жители Ростова-на-Дону были искренне возмущены «парковочным свинством» водителя-хама, который на своей иномарке, не стесняясь абсолютно ничего, заехал на газон с посаженной травой и деревьями, о чем горожане рассказали в сообществе «Ростов Главный».

Жители Ростова возмущены «парковочным свинством» автохама на газоне

 

По имеющейся информации, буквально в сотне метров от зеленого сквера имелась действующая парковка для автомобилей, которая прилегает вплотную к торговому центру. Более того, на ней было полно свободных мест. Горожане возмущены тем, насколько им надоело «свинство» водителей, которые относятся одинаково плохо не только к родному городу, но и природе, и пешеходам.

«А потом эти водители удивляются тому, что их все ненавидят и прокалывают им шины. И ладно бы, если бы машину была какая-то проблема поставить, но в сотне метров от газона свободная парковка торгового центра. Это уже не хамство, а настоящее свинство», - заявил один из комментаторов.

В секции комментариев практически не нашлось тех, кто бы встал на защиту водителя. Также прозвучал призыв, адресованный тем, кто владеет автомобилем, парковаться в строго выделенном для этого месте.
Николай Офицеров
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