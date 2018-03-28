Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Парализованную ведущую забыли на борту пустого самолета В аэропорту Тель-Авива столкнулись два самолета Из-за трагедии в Кемерово замгубернатора Кузбасса был снят с должности В Рязани мужчину приговорили к тюрьме за убийство на почве гомофобии Свидетели поведали о пожаре в закрытых кинозалах ТЦ в Кемерово «Нафтогаз» отозвался о «неприятном» решении Германии по «Северному потоку-2» В день траура радиостанции и телеканалы откажутся от рекламы и развлечений Профессиональный клоун баллотируется в конгресс Южной Каролины После трагедии в Кемерове страховщики предложат ввести новый вид полисов Жизнь под водой: Возможно ли существование людей-амфибий? Госдеп назвал Россию «чудовищем из морских глубин» В России начался общенациональный траур по жертвам пожара в Кемерово
| | В Новосибирской области в одной из школ рухнула стена

В Новосибирской области в одной из школ рухнула стена

Сегодня, 11:51
Экстренные службы Новосибирской области сообщили об инциденте, в котором одна из стен в здании средней школы обрушилась вместе с частью внутренней перегородки. При обрушении стены пострадавших не оказалось.

В Новосибирской области в одной из школ рухнула стена

 

Благодаря отсутствию детей, которые в данный момент находятся на каникулах, в средней школе, расположенной в Сузунском районе Новосибирской области, при обрушении внутренней части перегородки и одной из стен никто из учеников не пострадал. Заметим, ещё два года назад специалисты признали здание средней школы, в которой произошёл данный инцидент, аварийным. Из-за обильной изношенности здания для обучения учеников использовался лишь второй этаж школы.

Добавим, обрушение стены в школе произошло в селе Бобровка, в левом крыле здания, где ранее находился кабинет школьного психолога. В связи с повышенной вероятностью обрушения стен в здании первый этаж был полностью закрыт для посещения.
Александр Вест
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Тюменской школе упали потолок и стена
В Тюменской школе упали потолок и стена

В поселке Шаблыкино (Тюменская обл) в здании местной школы рухнули потолок и стена, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Стена нежилого здания обрушилась в Москве, никто не пострадал
Стена нежилого здания обрушилась в Москве, никто не пострадал

  В отделе пропаганды ГУ МЧС России по Москве сообщили, что частичное разрушение одной из стен выселенного здания случилось в центре Москвы.

В Елизово обрушилась стена школы-интерната
В Елизово обрушилась стена школы-интерната

В городе Елизово, что в Елизовском районе Камчатского края, частично обрушилась одна из стен школы-интерната N1.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости