В Новосибирской области в одной из школ рухнула стена

Экстренные службы Новосибирской области сообщили об инциденте, в котором одна из стен в здании средней школы обрушилась вместе с частью внутренней перегородки. При обрушении стены пострадавших не оказалось.

Александр Вест

Благодаря отсутствию детей, которые в данный момент находятся на каникулах, в средней школе, расположенной в Сузунском районе Новосибирской области, при обрушении внутренней части перегородки и одной из стен никто из учеников не пострадал. Заметим, ещё два года назад специалисты признали здание средней школы, в которой произошёл данный инцидент, аварийным. Из-за обильной изношенности здания для обучения учеников использовался лишь второй этаж школы.Добавим, обрушение стены в школе произошло в селе Бобровка, в левом крыле здания, где ранее находился кабинет школьного психолога. В связи с повышенной вероятностью обрушения стен в здании первый этаж был полностью закрыт для посещения.