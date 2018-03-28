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В аэропорту Тель-Авива столкнулись два самолета

Сегодня, 11:43
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Тель-Авива. Как сообщают местные представители СМИ, пострадавших в результате случившегося зафиксированного инцидента не было.

В аэропорту Тель-Авива столкнулись два самолета

 

Инцидент произошел на рулежных дорожках. Самолет авиационной компании Germanwings задел готовившийся к вылету лайнер израильской компании El Al. После этого пассажиры, находившиеся на борту воздушных суден, были незамедлительно эвакуированы. Обстоятельства произошедшего все еще уточняются.

Кто является главным виновником инцидента устанавливают представители правоохранительных органов. Эксперты утверждают, что у обоих самолетов замечены серьезные повреждения в хвостовом оперении.

«Рейсы, по которым должны были лететь пассажиры самолетов, решено было отменить. Пассажиры с бортов сняты. Пострадавших в результате произошедшего не зафиксировано», - заявил представитель местной радиостанции.
На просторах YouTube несколько позднее появился видеоролик, в котором показаны последствия случившегося, а также объем ущерба, нанесенного самолетам.
Николай Офицеров
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