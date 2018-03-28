Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Парализованную ведущую забыли на борту пустого самолета В аэропорту Тель-Авива столкнулись два самолета Из-за трагедии в Кемерово замгубернатора Кузбасса был снят с должности В Рязани мужчину приговорили к тюрьме за убийство на почве гомофобии Свидетели поведали о пожаре в закрытых кинозалах ТЦ в Кемерово «Нафтогаз» отозвался о «неприятном» решении Германии по «Северному потоку-2» В день траура радиостанции и телеканалы откажутся от рекламы и развлечений Профессиональный клоун баллотируется в конгресс Южной Каролины После трагедии в Кемерове страховщики предложат ввести новый вид полисов Жизнь под водой: Возможно ли существование людей-амфибий? Госдеп назвал Россию «чудовищем из морских глубин» В России начался общенациональный траур по жертвам пожара в Кемерово
| | Из-за трагедии в Кемерово замгубернатора Кузбасса был снят с должности

Из-за трагедии в Кемерово замгубернатора Кузбасса был снят с должности

Сегодня, 11:32
Алексей Зеленин, занимавший ранее пост замгубернатора в Кемеровской областной администрации, вследствие трагического инцидента в Кемерово, где погибшими оказались более 60 граждан, был снят с должности.

Из-за трагедии в Кемерово замгубернатора Кузбасса был снят с должности

 

Согласно опубликованной информации, кресло заместителя губернатора Кемеровской области вместо Алексея Зеленина должна занять Ольга Турбаба. Заметим, согласно указу Амана Тулеева, являющегося губернатором Кузбасса, с должности был снят не только Алексей Зеленин, но и Нина Лопатина, ранее занимавшая пост главы департамента внутренней политики Кемеровской области.

Добавим, кресло Нины Лопатиной достанется её заму Валентине Назимок. Источники в областной администрации сообщили о том, что кадровые перестановки в правительстве области были обусловлены трагическими событиями, произошедшими в ТРЦ под названием «Зимняя вишня».
Александр Вест
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Кемерово митингующие настаивают на отставке Тулеева
В Кемерово митингующие настаивают на отставке Тулеева

В Кемерово на площади Советов на митинг собрались около четырёх тысяч человек, требующих отставки Амана Тулеева, занимающего пост губернатора Кемеровской

В Кузбассе уволился третий с начала года заместитель губернатора
В Кузбассе уволился третий с начала года заместитель губернатора

В Кузбассе по собственному желанию уволился заместитель губернатора Амана Тулеева по строительству Евгений Бухман. Его уход стал третьим похожим случаем в

Замгубернатора ХМАО Алексей Путин отстранен от должности
Замгубернатора ХМАО Алексей Путин отстранен от должности

Указом губернатора ХМАО Натальи Комаровой от исполнения своих обязанностей отстранен ее заместитель Алексей Путин. Соответствующий документ опубликован на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости