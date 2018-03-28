Из-за трагедии в Кемерово замгубернатора Кузбасса был снят с должности

Алексей Зеленин, занимавший ранее пост замгубернатора в Кемеровской областной администрации, вследствие трагического инцидента в Кемерово, где погибшими оказались более 60 граждан, был снят с должности.

Александр Вест

Согласно опубликованной информации, кресло заместителя губернатора Кемеровской области вместо Алексея Зеленина должна занять Ольга Турбаба. Заметим, согласно указу Амана Тулеева, являющегося губернатором Кузбасса, с должности был снят не только Алексей Зеленин, но и Нина Лопатина, ранее занимавшая пост главы департамента внутренней политики Кемеровской области.Добавим, кресло Нины Лопатиной достанется её заму Валентине Назимок. Источники в областной администрации сообщили о том, что кадровые перестановки в правительстве области были обусловлены трагическими событиями, произошедшими в ТРЦ под названием «Зимняя вишня».