В Уфе в торговом центре «Меркурий» провели экстренную эвакуацию

28 марта в одном из крупных уфимских торговых центров «Меркурий» были проведены учения, связанные с эвакуацией персонала и всех находящихся внутри посетителей. Как известно, располагается данный торговый центр в микрорайоне Черниковка.

Николай Офицеров

Как объяснили очевидцы событий, которые пообщались с прессой, в торговом центре на севере столицы Башкирии была объявлена учебная тревога. Прорабатывалась тренировка организованного выхода из «задымленного» или «горящего» помещения.Несложно догадаться, что связано это мероприятие с произошедшей 25 марта в Кемерово трагедией, в результате которой в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека. Как известно, технические параметры безопасности в здании были не соблюдены полностью. Пожарная сигнализация не сработала, а аварийные выходы на случай чрезвычайной ситуации были заблокированы.