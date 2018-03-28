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Свидетели поведали о пожаре в закрытых кинозалах ТЦ в Кемерово

Сегодня, 11:21
С помощью показаний свидетелей следователям удалось воссоздать полную картину гибели множества людей, оказавшихся в огненной ловушке в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Билетные контролеры кинотеатра и мать погибших детей пролили свет на трагедию.

Свидетели поведали о пожаре в закрытых кинозалах ТЦ в Кемерово

 

Женщины, работавшие билетными контролёрами в кинозалах торгово-развлекательного центра в Кемерово, рассказали об ужасах пожара, который застал врасплох большинство зрителей с детьми. Как выяснилось, после первых криков о начале пожара контролёры заметили отсутствие пожарной тревоги, из-за чего им пришлось вбежать в кинозалы и кричать о необходимости покинуть помещение. По словам контролеров, некоторые люди весьма нерасторопно собирали свои вещи, а другие же выбегали с детьми из кинозалов.

По словам женщины, потерявшей в пожаре двоих детей, после окончания сеанса зрители были обескуражены, открыв дверь кинозала, откуда повалил густой черный дым. Зрителей в зале, ввиду отсутствия сигнализации, пожар застал врасплох, из-за чего путей к отходу попросту не осталось. Выбив дверь запасного выхода, некоторые попытались выбежать из кинозала, но теряли сознание из-за густого дыма, пройдя лишь пару шагов.
Александр Вест
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