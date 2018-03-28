В Индии мужчина ценой ожогов спас жителей своего города

Житель индийского штата Мадхья-Прадеш, работающий водителем, проехал на горящем автомобиле-цистерне полтора километра, дабы спасти окружающих людей. Мужчина получил сильные ожоги всего тела, но все-таки смог отогнать машину на безопасное расстояние от города.

Николай Офицеров

Свидетели позже рассказали прессе о том, что по пути следования цистерны оставалась настоящая «горящая река». Их слова подтверждает ролик, который позже появился на просторах YouTube. По словам самого Саджида, он сперва выбежал из загоревшегося на заправке транспортного средства, однако позже все же вернулся за руль, чтобы спасти жизни другим людям.», - заявил пострадавший мужчина.После случившегося его доставили в местную больницу. У него сильно обгорели руки, ноги и лицо. На данный момент его жизни ничего не угрожает, но он остается под надзором медиков.