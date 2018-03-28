Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Парализованную ведущую забыли на борту пустого самолета В аэропорту Тель-Авива столкнулись два самолета Из-за трагедии в Кемерово замгубернатора Кузбасса был снят с должности В Рязани мужчину приговорили к тюрьме за убийство на почве гомофобии Свидетели поведали о пожаре в закрытых кинозалах ТЦ в Кемерово «Нафтогаз» отозвался о «неприятном» решении Германии по «Северному потоку-2» В день траура радиостанции и телеканалы откажутся от рекламы и развлечений Профессиональный клоун баллотируется в конгресс Южной Каролины После трагедии в Кемерове страховщики предложат ввести новый вид полисов Жизнь под водой: Возможно ли существование людей-амфибий? Госдеп назвал Россию «чудовищем из морских глубин» В России начался общенациональный траур по жертвам пожара в Кемерово
| | В Индии мужчина ценой ожогов спас жителей своего города

В Индии мужчина ценой ожогов спас жителей своего города

Сегодня, 11:16
Житель индийского штата Мадхья-Прадеш, работающий водителем, проехал на горящем автомобиле-цистерне полтора километра, дабы спасти окружающих людей. Мужчина получил сильные ожоги всего тела, но все-таки смог отогнать машину на безопасное расстояние от города.

В Индии мужчина ценой ожогов спас жителей своего города

 

Свидетели позже рассказали прессе о том, что по пути следования цистерны оставалась настоящая «горящая река». Их слова подтверждает ролик, который позже появился на просторах YouTube. По словам самого Саджида, он сперва выбежал из загоревшегося на заправке транспортного средства, однако позже все же вернулся за руль, чтобы спасти жизни другим людям.

«Я лично видел, как начали бежать люди, пытаясь спасти собственные жизни. Я после этого тоже побежал, но потом передумал и сел за руль, дабы отогнать цистерну», - заявил пострадавший мужчина.
После случившегося его доставили в местную больницу. У него сильно обгорели руки, ноги и лицо. На данный момент его жизни ничего не угрожает, но он остается под надзором медиков.
Николай Офицеров
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В кафе под Иркутской областью медведь откусил мужчине руку
В кафе под Иркутской областью медведь откусил мужчине руку

В одном из кафе Иркутска мужчина лишился руки во время кормления трех взрослых медведей, которые находились в вольере неподалеку от заведения. Бармену чудом

В Новосибирске мужчина выплатил алименты, дабы спасти виртуальную ферму
В Новосибирске мужчина выплатил алименты, дабы спасти виртуальную ферму

Житель Новосибирска вынужден был выплатить алименты в размере 54 000 рублей, дабы срочно возвратить арестованный смартфон. Гражданин испугался, что потеряет

В Индии храбрый пёс ценой собственной жизни спас хозяина от тигра
В Индии храбрый пёс ценой собственной жизни спас хозяина от тигра

В Индии пёс отдал жизнь, чтобы спасти хозяина от тигра. Собака учуяла запах подкрадывающегося хищника, после чего бросилась на него.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости