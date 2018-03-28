В Индии мужчина ценой ожогов спас жителей своего города

Свидетели позже рассказали прессе о том, что по пути следования цистерны оставалась настоящая «горящая река». Их слова подтверждает ролик, который позже появился на просторах YouTube. По словам самого Саджида, он сперва выбежал из загоревшегося на заправке транспортного средства, однако позже все же вернулся за руль, чтобы спасти жизни другим людям.
«Я лично видел, как начали бежать люди, пытаясь спасти собственные жизни. Я после этого тоже побежал, но потом передумал и сел за руль, дабы отогнать цистерну», - заявил пострадавший мужчина.
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