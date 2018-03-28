В день траура радиостанции и телеканалы откажутся от рекламы и развлечений

Представители пресс-служб радиостанций и различных телевизионных каналов заявили о том, что в день общенационального траура по жертвам пожара, случившегося в кемеровском торговом центре, с эфира будут убраны все развлекательные передачи и реклама.

Александр Вест

О снятии с эфира развлекательных передач и рекламных видеороликов сообщили представители таких телевизионных каналов как: ТВ Центр, НТВ, «Росся 1», РЕН ТВ, а также Первый канал. Отметим, в эфире некоторые программы и киноленты документального содержания будут заменены на аналогичные с более сдержанным контентом. Добавим, рекламные сообщения, как и развлекательные и юмористические программы будут убраны с эфира таких телеканалов как: ТВ-3, «Супер», ТНТ, ТНТ 4, «Матч ТВ», «Пятница!», а также «2х2».В день общенационального траура, намеченного на сегодня, также будет изменено вещание следующих радиостанций: Relax FM, Comedy Radio, «Авторадио», «Эхо Москвы», ГПМ Радио, Like FM, «Радио Romantika», «Юмор FM», а также Energy и «Детское радио».