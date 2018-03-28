В MDK извинились за «фейки» о сотнях погибших при пожаре в Кемерово

Паблик MDK уже неоднократно становился объектом критики за ложные сообщения, а также глумление над смертью людей. Ранее он разместил сообщение о том, что количество жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» превысило 100 человек, все остальные сведения не подтвердились. За фейковые новости MDK извинился перед своими подписчиками.

Николай Офицеров

Администрация паблика отметила, что не хотела доставить боль и страдания родным и близким жертв и пострадавших. Сообщения различного типа появлялись в Twitter MDK и активно воспринимались публикой.Официальная информация говорит о том, что погибли 64 человека. Однако до того момента, как огонь удалось потушить, спасатели приступили к разбору завалов. В этот момент в социальных сетях начали распространяться различного рода сообщения о том, что официальная цифра сильно занижена, дабы не разводить панику среди населения. Популярные блогеры и сообщества наряду с обычными пользователями говорили о сотнях погибших.Украинский пранкер Евгений Вольнов обзванивал морги по всему Кемерово и, представляясь сотрудником МЧС, требовал выделить места для трехсот тел. Российский видеоблогер Николай Соболев сравнивал кемеровский пожар с аварией, что произошла на Чернобыльской АЭС, когда масштабы трагедии замалчивались властями всеми возможными методами.