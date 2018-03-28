МЧС: В Кемерово пропавших без вести нет, все тела погибших найдены

Официальные представители российского МЧС заявили о том, что останки всех граждан, числившихся после пожара в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово, как пропавшие без вести, были обнаружены спасателями.

Александр Вест

После завершения поисковой операции по обнаружению выживших в сгоревшем здании кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», представители МЧС отчитались о том, что пропавших без вести граждан не осталось. Владлен Аксенов, являющийся заместителем главы МЧС РФ, заявил о том, что в общей сложности спасатели сумели обнаружить 64 тела погибших в пожаре граждан. Однако, по словам Аксенова, госведомство не располагает информацией о родственниках погибших граждан, которые не знают, где их близкие.Заметим, при масштабном пожаре в Кемерово, который произошёл в минувшее воскресенье, 25 марта, с жизнью расстались 64 гражданина, большая часть из которых были детьми, запертыми в кинозале. Напомним, в торговом центре система сигнализации вышла из строя ещё за неделю до трагического инцидента.