С ВПП в «Домодедово» убрали задымленный самолет

«Службы аэропорта отработали свои обязанности в строгом соответствии со всеми регламентными процедурами», - заявили сотрудники пресс-службы, комментируя произошедший инцидент.
По имеющимся на текущий момент у Росавиации данным, прерванный взлет самолета Boeing-737 произошел после набранного им разбега более чем в километр. В процессе экипаж начал сообщать о наблюдаемом в салоне задымлении.
Затормозил самолет в пределах взлетно-посадочной полосы, а проводимая после аварийная высадка пассажиров прошла без каких-либо осложнений.
Комиссия Росавиции также заявила, что намерена в скором времени установить причины прерванного полета самолета S7 в «Домодедово». В авиакомпании возможной причиной задымления называют попадание влаги в систему кондиционирования салона.
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