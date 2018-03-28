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| | С ВПП в «Домодедово» убрали задымленный самолет

С ВПП в «Домодедово» убрали задымленный самолет

Сегодня, 09:50
После зафиксированного инцидента с задымлением самолета на взлетно-посадочной полосе в «Домодедово» вновь заработали обе полосы. Представители пресс-службы аэропорта подтверждают эти сведения. По их словам, аварийный лайнер был отогнан с полосы.

С ВПП в «Домодедово» убрали задымленный самолет

 

«Службы аэропорта отработали свои обязанности в строгом соответствии со всеми регламентными процедурами», - заявили сотрудники пресс-службы, комментируя произошедший инцидент.

По имеющимся на текущий момент у Росавиации данным, прерванный взлет самолета Boeing-737 произошел после набранного им разбега более чем в километр. В процессе экипаж начал сообщать о наблюдаемом в салоне задымлении.

Затормозил самолет в пределах взлетно-посадочной полосы, а проводимая после аварийная высадка пассажиров прошла без каких-либо осложнений.

Комиссия Росавиции также заявила, что намерена в скором времени установить причины прерванного полета самолета S7 в «Домодедово». В авиакомпании возможной причиной задымления называют попадание влаги в систему кондиционирования салона.
Николай Офицеров
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