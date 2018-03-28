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Спасатели искали выживших в ТЦ в Кемерово, спотыкаясь о детские трупы

Сегодня, 09:31
Один из спасателей, участвовавший в поисковой операции по обнаружению выживших после пожара в кемеровском торговом центре, рассказал журналистам о тех ужасах, с которыми ему пришлось столкнуться на пепелище.

Спасатели искали выживших в ТЦ в Кемерово, спотыкаясь о детские трупы

 

Сотрудник МЧС поведал о том, что впервые в жизни ему удалось увидеть столь огромное множество детских трупов. Мужчина заметил, что передвигаясь по территории сгоревшего торгового центра в Кемерово, ему буквально приходилось спотыкаться о детские трупы. Спасатель заявил, что он, как и все его коллеги, приехавшие к «Зимней вишне», игнорировали опасность обвала, передвигаясь по трескающемуся полу, так как ещё тлела надежда спасти некоторых детей.

Также спасатель добавил, что у них на тот момент не было точной информации о количестве людей, заточённых внутри торгового центра, поэтому они надеялись спасти хоть кого-то. Из-за нулевой видимости пожарным приходилось отыскивать детские тела в кинозалах практически на ощупь, так как некоторые дети в попытке укрыться от огня прятались под сиденьями.
Александр Вест
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