Число пострадавших после пожара в Кемерово увеличилось до 76 человек

Количество пострадавших во время пожара в кемеровском торговом центре возросло до 76 человек. Представители прессы сообщают об этом, ссылаясь на собеседника в оперативном штабе по вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации.

Николай Офицеров

По последним данным, при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» пострадали 76 человек, среди которых также были 27 детей. В больницах города по-прежнему находится 14 человек. Остальным была оказана необходимая амбулаторная помощь.Пожар, унесший, по официальным данным, жизни 64 человек, начался днем в минувшее воскресенье. Согласно предварительным данным, началось возгорание на одном из аттракционов возле кинозалов, а также детских игровых площадок. Распространилось пламя в кратчайшие сроки на полторы тысячи квадратных метров. По факту произошедшего было возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса.По факту случившегося были задержаны пять человек, среди которых арендатор помещения, в котором мог начаться пожар. Также в числе задержанных директор фирмы-собственника, сотрудник и руководитель организации, а также попавший уже во все средства массовой информации сотрудник частного охранного предприятия, обслуживавший пожарную сигнализацию, и во время начавшегося пожара, отключивший ее.