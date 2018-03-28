Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Профессиональный клоун баллотируется в конгресс Южной Каролины После трагедии в Кемерове страховщики предложат ввести новый вид полисов Жизнь под водой: Возможно ли существование людей-амфибий? Госдеп назвал Россию «чудовищем из морских глубин» В России начался общенациональный траур по жертвам пожара в Кемерово Спасатели искали выживших в ТЦ в Кемерово, спотыкаясь о детские трупы Число пострадавших после пожара в Кемерово увеличилось до 76 человек Фотограф в ТЦ «Зимняя вишня» спас 30 детей с помощью игрового реквизита Российский певец пожертвовал 15 миллионов пострадавшим в пожаре в Кемерово В Кемерово начинают прощаться с жертвами трагедии МЧС закончило обследование здания ТЦ «Зимняя вишня» Японские астрономы предлагают любителям космоса отправить послание на Меркурий
| | Число пострадавших после пожара в Кемерово увеличилось до 76 человек

Число пострадавших после пожара в Кемерово увеличилось до 76 человек

Сегодня, 09:20
Количество пострадавших во время пожара в кемеровском торговом центре возросло до 76 человек. Представители прессы сообщают об этом, ссылаясь на собеседника в оперативном штабе по вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации.

Число пострадавших после пожара в Кемерово увеличилось до 76 человек

 

По последним данным, при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» пострадали 76 человек, среди которых также были 27 детей. В больницах города по-прежнему находится 14 человек. Остальным была оказана необходимая амбулаторная помощь.

Пожар, унесший, по официальным данным, жизни 64 человек, начался днем в минувшее воскресенье. Согласно предварительным данным, началось возгорание на одном из аттракционов возле кинозалов, а также детских игровых площадок. Распространилось пламя в кратчайшие сроки на полторы тысячи квадратных метров. По факту произошедшего было возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса.

По факту случившегося были задержаны пять человек, среди которых арендатор помещения, в котором мог начаться пожар. Также в числе задержанных директор фирмы-собственника, сотрудник и руководитель организации, а также попавший уже во все средства массовой информации сотрудник частного охранного предприятия, обслуживавший пожарную сигнализацию, и во время начавшегося пожара, отключивший ее.
Николай Офицеров
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Кемерово опознаны 25 жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
В Кемерово опознаны 25 жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

К настоящему моменту уже опознаны 25 жертв пожара в торговом центре в Кемерово. Среди них также 13 детей, о чем сообщила Вероника Скворцова, глава министерства

Из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пострадали семь человек
Из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пострадали семь человек

При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» пострадали семь человек. Известно, что горит вся крыша помещения, нельзя исключать обрушения всего корпуса. 

В центре Москвы из-за пожара эвакуированы 170 человек
В центре Москвы из-за пожара эвакуированы 170 человек

По сообщению МЧС, в центре Москвы из-за пожара в старой постройке медицинского учреждения в оперативном порядке эвакуированы 170 человек, пострадавших в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости