Фотограф в ТЦ «Зимняя вишня» спас 30 детей с помощью игрового реквизита

Фотограф по имени Евгений в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» сумел спасти примерно 30 детей с помощью противогаза, который содержался в его реквизите. Мужчина смог вывести детей из кинозала.

Александр Вест

Евгений работает на компанию, которая организовывала детские мероприятия, используя площадку, находившуюся ближе всего к кинозалу. По его словам, после начала пожара он один из первых заметил возгорание, после чего ринулся в кинозал, где множество детей наслаждались кинопросмотром. Надев противогаз, он сумел организованно вывести всех детей из кинозала, однако, даже и не подозревал о том, что в других помещениях множество детей остались закрытыми при просмотре киноленты.Стоит напомнить, что в трагическом инциденте, произошедшем в «Зимней вишне» в Кемерово, большая часть погибших оказалась детьми, оставшихся закрытыми в кинозалах. Также многие пострадавшие от пожара были доставлены в госпиталь.