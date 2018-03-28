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| | Фотограф в ТЦ «Зимняя вишня» спас 30 детей с помощью игрового реквизита

Фотограф в ТЦ «Зимняя вишня» спас 30 детей с помощью игрового реквизита

Сегодня, 09:12
Фотограф по имени Евгений в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» сумел спасти примерно 30 детей с помощью противогаза, который содержался в его реквизите. Мужчина смог вывести детей из кинозала.

Фотограф в ТЦ «Зимняя вишня» спас 30 детей с помощью игрового реквизита

 

Евгений работает на компанию, которая организовывала детские мероприятия, используя площадку, находившуюся ближе всего к кинозалу. По его словам, после начала пожара он один из первых заметил возгорание, после чего ринулся в кинозал, где множество детей наслаждались кинопросмотром. Надев противогаз, он сумел организованно вывести всех детей из кинозала, однако, даже и не подозревал о том, что в других помещениях множество детей остались закрытыми при просмотре киноленты.

Стоит напомнить, что в трагическом инциденте, произошедшем в «Зимней вишне» в Кемерово, большая часть погибших оказалась детьми, оставшихся закрытыми в кинозалах. Также многие пострадавшие от пожара были доставлены в госпиталь.
Александр Вест
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