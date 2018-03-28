Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Российский певец пожертвовал 15 миллионов пострадавшим в пожаре в Кемерово В Кемерово начинают прощаться с жертвами трагедии МЧС закончило обследование здания ТЦ «Зимняя вишня» Японские астрономы предлагают любителям космоса отправить послание на Меркурий Скалолаз без ног три дня карабкался на Эверест на одних руках Певица Шакира испугала фанатов своей квадратной попой Питон, проглотивший тапку, попал в больницу Блогер обратил внимание на запертые аварийные выходы в школах Полмиллиона пользователей Android по ошибке скачали опасный вирус Обвисшей грудью, как у пожилой женщины, удивила модель из Victoria`s Secret Ученые обнаружили в человеческом организме новый орган В мире появились куклы-роботы для развлечения одиноких женщин
| | Аниту Цой и других исполнителей обвинили в пиаре на кемеровской трагедии

Аниту Цой и других исполнителей обвинили в пиаре на кемеровской трагедии

Сегодня, 09:07
Социальные сети показали изнанку анонимной коммуникации. Посетители страничек популярных исполнителей не поверили искренности своих кумиров и обвинили их в пиаре на общенациональной трагедии в Кемерове.

Аниту Цой и других исполнителей обвинили в пиаре на кемеровской трагедии

 

Анита Цой собрала семейный совет и выделила из общего бюджета один миллион рублей в помощь пострадавшим. Эмин Агаларов отправил 15 миллионов кровно заработанных рублей. Елена Темникова отказалась от концертного гонорара в пользу погибших. Галина Боб читала свои стихи, а Анастасия Самбурская возложила цветы на Пушкинской площади.

Социальные сети не поверили кумирам. Люди посчитали, что артисты пиарятся на общем горе. Для последних это было неожиданностью. Жестко отписались в своих микроблогах и Анита Цой, и Галина Боб, и Наталья Бардо.

Многие комментаторы с дзеновским мировоззрением, полагают, что в искренность звезд простые люди не верят потому, что изначально социальные сети артисты используют для собственного пиара. Действительно, зачем говорить вслух о своей доброй воле. Хорошие поступки делаются анонимно.
Сергей Денисов
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Ани Лорак обвинили в черном пиаре на украинской трагедии
Ани Лорак обвинили в черном пиаре на украинской трагедии

Киевские СМИ обвинили украинскую исполнительницу Ани Лорак в черном пиаре на фоне украинской трагедии, произошедшей во время Евромайдана.

Социальные сети теряют свою интернет-аудиторию
Социальные сети теряют свою интернет-аудиторию

Совсем недавно агентство YouGov опубликовало в сети-интернет весьма противоречивую информацию об активности интернет аудитории в социальных сетях и микроблогах.

Россияне не поверили в искренность венчания Рудковской и Плющенко
Россияне не поверили в искренность венчания Рудковской и Плющенко

В Сети россияне продолжают обсуждать громко событие в российском шоу-бизнесе, а именно венчание Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Многие пользователи Сети

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости