Аниту Цой и других исполнителей обвинили в пиаре на кемеровской трагедии

Социальные сети показали изнанку анонимной коммуникации. Посетители страничек популярных исполнителей не поверили искренности своих кумиров и обвинили их в пиаре на общенациональной трагедии в Кемерове.

Сергей Денисов

Анита Цой собрала семейный совет и выделила из общего бюджета один миллион рублей в помощь пострадавшим. Эмин Агаларов отправил 15 миллионов кровно заработанных рублей. Елена Темникова отказалась от концертного гонорара в пользу погибших. Галина Боб читала свои стихи, а Анастасия Самбурская возложила цветы на Пушкинской площади.Социальные сети не поверили кумирам. Люди посчитали, что артисты пиарятся на общем горе. Для последних это было неожиданностью. Жестко отписались в своих микроблогах и Анита Цой, и Галина Боб, и Наталья Бардо.Многие комментаторы с дзеновским мировоззрением, полагают, что в искренность звезд простые люди не верят потому, что изначально социальные сети артисты используют для собственного пиара. Действительно, зачем говорить вслух о своей доброй воле. Хорошие поступки делаются анонимно.