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Российский певец пожертвовал 15 миллионов пострадавшим в пожаре в Кемерово

Сегодня, 08:46
Эмин Агаларов, более известный под сценическим псевдонимом Emin, рассказал своим поклонникам о том, что вместе со своими друзьями и коллегами он сумел собрать 15 миллионов рублей, которые будут выделены пострадавшим при пожаре в Кемерово и их семьям.

Российский певец пожертвовал 15 миллионов пострадавшим в пожаре в Кемерово

 

В официальном Instagram-аккаунте Эмина Агаларова появилась видеозапись, в которой певец оповестил своих поклонников о грядущем концерте с его участием, который должен был состояться в Тюмени 28 марта. По словам Эмина, выступление было отменено в силу трагических обстоятельств случившегося в Кемерово инцидента, в котором погибли более 60 россиян. Агаларов заметил, что ему удалось собрать 15 миллионов рублей, которые впоследствии будут переведены с помощью Фонда имени Муслима Магомаева всем пострадавшим в пожаре гражданам.

Певец заметил, что подобная помощь равняется лишь капле в море, призвав других неравнодушных граждан присоединиться к пожертвованиям. Также Эмин заметил, что все купленные билеты на его концерт в Тюмени можно вернуть в точках их распространения, а также извинился за отмену выступления.
Александр Вест
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