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| | Общественная палата Москвы купила мягкие игрушки для участников траурной акции

Общественная палата Москвы купила мягкие игрушки для участников траурной акции

Сегодня, 08:42
Константин Ремчуков, председатель общественной палаты Москвы, закупил партию мягких игрушек, чтобы раздать их случайным прохожим на траурном митинге в столице.

Общественная палата Москвы купила мягкие игрушки для участников траурной акции

 

Игрушки понадобились для того, чтобы люди, пришедшие на митинг, были не с пустыми руками на скорбном мероприятии. Все акции в Москве, которые проходят в память жертв кемеровской «Зимней вишни», носят стихийный характер. Многие люди, по словам чиновника, пришли на собрание спонтанно, влекомые эмоциями. Они могли забыть о траурных гвоздиках и других ритуальных вещах. Мягкие игрушки в память погибших детей будут ко времени и месту для этого мероприятия.

Тысячи жителей России собрались вчера почтить память жертв кемеровской трагедии, где погибли 64 человека, большинство из которых дети.
Сергей Денисов
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