Общественная палата Москвы купила мягкие игрушки для участников траурной акции

Константин Ремчуков, председатель общественной палаты Москвы, закупил партию мягких игрушек, чтобы раздать их случайным прохожим на траурном митинге в столице.

Сергей Денисов

Игрушки понадобились для того, чтобы люди, пришедшие на митинг, были не с пустыми руками на скорбном мероприятии. Все акции в Москве, которые проходят в память жертв кемеровской «Зимней вишни», носят стихийный характер. Многие люди, по словам чиновника, пришли на собрание спонтанно, влекомые эмоциями. Они могли забыть о траурных гвоздиках и других ритуальных вещах. Мягкие игрушки в память погибших детей будут ко времени и месту для этого мероприятия.Тысячи жителей России собрались вчера почтить память жертв кемеровской трагедии, где погибли 64 человека, большинство из которых дети.