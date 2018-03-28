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| | Отец задержанного в Кемерово охранника ТЦ поведал иную версию пожара

Отец задержанного в Кемерово охранника ТЦ поведал иную версию пожара

Сегодня, 08:36
В Кемерово отец задержанного сотрудника охраны, ранее работавшего в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня», поделился подробностями версии произошедшего, в которой аварийная сигнализация в здании была отключена задолго до пожара.

Отец задержанного в Кемерово охранника ТЦ поведал иную версию пожара

 

В ходе расследования инцидента, в котором при пожаре в торговом центре погибли более 60 человек, были задержаны различные представители «Зимней вишни», в том числе и сотрудник охраны. Отец задержанного мужчины заявил о том, что ранее его сын жаловался на частые ложные срабатывания системы тревоги в торговом центре, о чём он доложил начальству, после чего она была отключена. Отец охранника уверяет, что его сын не мог отключить сигнализацию 18 марта, так как он не был осведомлён, как это можно было сделать.

Мужчина также заверил, что во время начала возгорания его сын дежурил у мониторов видеонаблюдения, а когда пламя попало на экраны, он в спешке последовал на четвёртый этаж. Заметим, по словам мужчины, в тот день вместе с его сыном в охране дежурили также ещё два сотрудника.
Александр Вест
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