МЧС закончило обследование здания ТЦ «Зимняя вишня»

Официальные представители российского МЧС сообщили об окончании поисковых операций по обнаружению тел погибших в результате масштабного пожара, произошедшего в здании ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Александр Вест

С помощью ультразвуковых сенсоров «Стрела-П» спасатели сумели определить уровень повреждения пострадавших конструкций, на которые в ходе спасательной операции также были установлены датчики, реагирующие на возникновение вибраций. С помощью данных сенсоров специалисты соберут достаточный массив данных, который позволит определить степень итогового повреждения здания, а также возможность его повторного использования.Стоит напомнить, с помощью оперативно следственных мероприятий, проведённых в здании «Зимней вишни», следователи сумели определить, что пожарная сигнализация в торговом центре находилась в непригодном состоянии в течение недели до возникновения пожара, а охранник, работавший в сгоревшем здании, не включил пожарную тревогу.