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| | МЧС закончило обследование здания ТЦ «Зимняя вишня»

МЧС закончило обследование здания ТЦ «Зимняя вишня»

Сегодня, 08:20
Официальные представители российского МЧС сообщили об окончании поисковых операций по обнаружению тел погибших в результате масштабного пожара, произошедшего в здании ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

МЧС закончило обследование здания ТЦ «Зимняя вишня»

 

С помощью ультразвуковых сенсоров «Стрела-П» спасатели сумели определить уровень повреждения пострадавших конструкций, на которые в ходе спасательной операции также были установлены датчики, реагирующие на возникновение вибраций. С помощью данных сенсоров специалисты соберут достаточный массив данных, который позволит определить степень итогового повреждения здания, а также возможность его повторного использования.

Стоит напомнить, с помощью оперативно следственных мероприятий, проведённых в здании «Зимней вишни», следователи сумели определить, что пожарная сигнализация в торговом центре находилась в непригодном состоянии в течение недели до возникновения пожара, а охранник, работавший в сгоревшем здании, не включил пожарную тревогу.
Александр Вест
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