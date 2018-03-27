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| | Самолет из Москвы в Магас экстренно сел из-за курильщика

Самолет из Москвы в Магас экстренно сел из-за курильщика

Сегодня, 21:34
Лайнер, летевший из Москвы в Магас, срочно приземлился в Волгограде. Причиной этому стал курильщик в салоне.

Самолет из Москвы в Магас экстренно сел из-за курильщика

 

Самолет вылетел из столичного аэропорта «Внуково», его конечной точкой приземления являлся ингушский Магас. Из-за курящего пассажира экипаж принял решение экстренно приземлиться в Волгограде. Нарушителем оказался житель Пермского края, он курил в туалете, когда самолет находился в воздухе. Его сняли с рейса и отправили в полицейский участок. Борт смог вылететь из Волгограда только через 35 минут после вынужденной остановки.

В полиции в отношении мужчины составили протоколы об административном правонарушении. Теперь ему грозит до 15 суток ареста.

Два дня назад вылетевший самолет из столицы в Петербург вернулся обратно из-за поломки шасси. Посадка прошла нормально, никто не пострадал. По маршруту люд вылетели иным бортом.
Никита Готский
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