Проведено вскрытие тела умершего Сергея Мавроди

На остановке после полуночи бизнесмену стало плохо. Вызванная прохожими, бригада скорой помощи, не смогла помочь Сергею Мавроди. Он скончался в ночь с 25 на 26 марта. По предварительным данным, основатель финансовой пирамиды МММ умер от сердечного приступа. Окончательная причина кончины афериста станет известна в результате судо-экспертного вскрытия.
За свою жизнь Сергей Мавроди обворовал много российских граждан, в 1994 году он начал свою подсудную деятельность с создания купонов, которые якобы должны были подняться в цене. Так и есть, цена выросла, но люди ничего от этого не выиграли.
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