Проведено вскрытие тела умершего Сергея Мавроди

После вскрытия умершего накануне основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди, его тело отдадут родственникам для дальнейшего захоронения.

Дарья Дмитриева

На остановке после полуночи бизнесмену стало плохо. Вызванная прохожими, бригада скорой помощи, не смогла помочь Сергею Мавроди. Он скончался в ночь с 25 на 26 марта. По предварительным данным, основатель финансовой пирамиды МММ умер от сердечного приступа. Окончательная причина кончины афериста станет известна в результате судо-экспертного вскрытия.За свою жизнь Сергей Мавроди обворовал много российских граждан, в 1994 году он начал свою подсудную деятельность с создания купонов, которые якобы должны были подняться в цене. Так и есть, цена выросла, но люди ничего от этого не выиграли.