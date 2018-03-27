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| | В МЧС заявили о завершении поисковой операции в "Зимней вишне"

В МЧС заявили о завершении поисковой операции в "Зимней вишне"

Сегодня, 19:57
Поисковая операция в ТЦ «Зимняя вишня» закончена к данному моменту. Такая информация появилась на сайте МЧС.

В МЧС заявили о завершении поисковой операции в "Зимней вишне"

 

Как заявил руководитель ведомства Владимир Пучков, спасатели заканчивают поисковую операцию. Находясь на совещании по делу о ликвидации последствий пожара, Пучков пообещал перегруппировать силы структуры, после чего одна часть подразделений продолжит работу на местах. Все найденные останки людей передали в СК.

Кроме того, в МЧС добавили, что в данное время на месте возгорания закончены работы по демонтажу некачественных конструкций помещения центра, также завершены меры по недопущению аналогичных возгораний. В СК считают, что пожар возник по причине замыкания электропроводки.
Никита Готский
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