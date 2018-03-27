В МЧС заявили о завершении поисковой операции в "Зимней вишне"

Поисковая операция в ТЦ «Зимняя вишня» закончена к данному моменту. Такая информация появилась на сайте МЧС.

Никита Готский

Как заявил руководитель ведомства Владимир Пучков, спасатели заканчивают поисковую операцию. Находясь на совещании по делу о ликвидации последствий пожара, Пучков пообещал перегруппировать силы структуры, после чего одна часть подразделений продолжит работу на местах. Все найденные останки людей передали в СК.Кроме того, в МЧС добавили, что в данное время на месте возгорания закончены работы по демонтажу некачественных конструкций помещения центра, также завершены меры по недопущению аналогичных возгораний. В СК считают, что пожар возник по причине замыкания электропроводки.