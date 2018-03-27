На военные объекты США пришло шесть посылок с взрывчатками

На шесть объектов в понедельник пришли неизвестные посылки без обратного адреса. При вскрытии было обнаружены взрывоопасные вещества, к счастью ни одна посылка не была сдетонирована. Со слов экспертов черный порох, обнаруженный в посылках, большого урона не принес бы получателю. Возможно, эти посылки были разосланы с целью угрозы или же предупреждения.
В настоящее время все посылки со своим содержанием были переданы в Федеральное бюро расследований, для проведения экспертизы. Также выясняется, откуда были отосланы взрывоопасные посылки.
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