В Нижнем Новгороде составляют график проверки торговых центров на безопасность

Он подчеркнул, что после трагедии в Кемерове нижегородская прокуратура организует проверку городских ТРК. Трусов сообщил, что на данный момент уточняется список торговых центров и в ближайшее время инспекция организаций и торговых центров с большим скоплением людей будет проведена. Прокурор уточнил, что в минувшем году таких системных проверок ни в Нижнем Новгороде, ни по области не проводилось. Прежде доводилось до сведения, что проверки в Нижегородской области инициировал врио губернатора Глеб Никитин. Также было сказано, что графики утвердят в ближайшее время.
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