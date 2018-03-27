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| | В Нижнем Новгороде составляют график проверки торговых центров на безопасность

В Нижнем Новгороде составляют график проверки торговых центров на безопасность

Сегодня, 19:07
Прокуратура Нижнего Новгорода готовит перечень торговых центров города, в которые будут проверять на соответствие требованиям пожарной безопасности. Информация поступила от начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Дмитрия Трусова во время брифинга 27 марта.

В Нижнем Новгороде составляют график проверки торговых центров на безопасность

 

Он подчеркнул, что после трагедии в Кемерове нижегородская прокуратура организует проверку городских ТРК. Трусов сообщил, что на данный момент уточняется список торговых центров и в ближайшее время инспекция организаций и торговых центров с большим скоплением людей будет проведена. Прокурор уточнил, что в минувшем году таких системных проверок ни в Нижнем Новгороде, ни по области не проводилось. Прежде доводилось до сведения, что проверки в Нижегородской области инициировал врио губернатора Глеб Никитин. Также было сказано, что графики утвердят в ближайшее время.
Дарья Светозарова
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