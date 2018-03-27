В Нижнем Новгороде составляют график проверки торговых центров на безопасность

Прокуратура Нижнего Новгорода готовит перечень торговых центров города, в которые будут проверять на соответствие требованиям пожарной безопасности. Информация поступила от начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Дмитрия Трусова во время брифинга 27 марта.

Дарья Светозарова

Он подчеркнул, что после трагедии в Кемерове нижегородская прокуратура организует проверку городских ТРК. Трусов сообщил, что на данный момент уточняется список торговых центров и в ближайшее время инспекция организаций и торговых центров с большим скоплением людей будет проведена. Прокурор уточнил, что в минувшем году таких системных проверок ни в Нижнем Новгороде, ни по области не проводилось. Прежде доводилось до сведения, что проверки в Нижегородской области инициировал врио губернатора Глеб Никитин. Также было сказано, что графики утвердят в ближайшее время.