Путин призвал не верить данным в соцсетях про количество жертв в Кемерово

Во время своего посещения города Кемерово и общения с местными жителями президент РФ Владимир Путин обратился с просьбой не доверять информации про количество жертв пожара, появляющейся в социальных сетях. В настоящее время дано поручение инициативной группе, которая будет заниматься проверкой всех помещений морга на наличие тел пострадавших от пожара – все они должны войти в официальную статистику погибших.
Также Путин пообещал, что виновные в данной трагедии будут наказаны.
Отметим, генеральный директор ТЦ «Зимняя вишня» на суде отказалась признать свою вину за пожар, акцентировав внимание на том, что двери в кинотеатр не могли быть закрыты – это было под ее личным контролем. В свою очередь СК РФ придерживается версии о том, что 64 жертв можно было избежать, если бы в ТЦ «Зимняя вишня» исправно функционировали аварийные выходы из здания.
Также ранее стало известно про видео украинского пранкера, который звонил работникам кемеровского отделения морга и, под видом сотрудника МЧС, сообщал о 300 погибших после пожара в торгом центре.
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