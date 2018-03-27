Путин призвал не верить данным в соцсетях про количество жертв в Кемерово

Во время посещения города Кемерово, в котором 25 марта 2018 года произошел пожар, президент РФ Владимир Путин попросил не верить информации из соцсетей про количество жертв. Ранее сообщалось про украинского пранкера, распространявшего слух про 300 жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

Во время своего посещения города Кемерово и общения с местными жителями президент РФ Владимир Путин обратился с просьбой не доверять информации про количество жертв пожара, появляющейся в социальных сетях. В настоящее время дано поручение инициативной группе, которая будет заниматься проверкой всех помещений морга на наличие тел пострадавших от пожара – все они должны войти в официальную статистику погибших.Также Путин пообещал, что виновные в данной трагедии будут наказаны.Отметим, генеральный директор ТЦ «Зимняя вишня» на суде отказалась признать свою вину за пожар, акцентировав внимание на том, что двери в кинотеатр не могли быть закрыты – это было под ее личным контролем. В свою очередь СК РФ придерживается версии о том, что 64 жертв можно было избежать, если бы в ТЦ «Зимняя вишня» исправно функционировали аварийные выходы из здания.Также ранее стало известно про видео украинского пранкера, который звонил работникам кемеровского отделения морга и, под видом сотрудника МЧС, сообщал о 300 погибших после пожара в торгом центре.