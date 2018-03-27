Питон, проглотивший тапку, попал в больницу

В пригороде австралийского города Брисбена ромбический питон залез в дом и проглотил тапку. Животное доставили в больницу.

Дарья Дмитриева

Ромбический питон не является ядовитым пресмыкающимся. Поэтому, люди не боятся, что это животное попадёт к ним в дом. В австралийском пригороде так и случилось. Змея заползла в жилой дом и съела тапку. Когда владельцы обуви заметили пропажу, входе поисков нашли питона. Его живот был заполнен, а содержимое по форме напоминало тапку.Змеелов Салли Хилли предположил, что примыкающее проглотило тапку потому что в нём спрятался какой-либо грызун. Мужчина доставил животное в клинику, где питона прооперировали, чтобы изъять тапку. Теперь безвредное существо ждёт полного выздоровления, чтобы вернуться на волю в поисках новой поживы.