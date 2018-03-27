Управляющая «Зимней Вишни» однажды сама чуть не погибла при пожаре

Юлия Богданова, которая является управляющей злополучного ТРЦ «Зимняя Вишня» в Кемерово, однажды сама стала жертвой нарушений пожарной безопасности. Она обещала, что не допустит этого в своём ТЦ.

Об этом случае стало известно из социальных сетей. Оказалось, в августе прошлого года Юлия Богданова во время отдыха на своём дачном участке чуть не погибла при пожаре. Загорелся как раз её дачный дом, в котором женщина находилась со своим супругом. Неизвестно, какими были нарушения при строительстве здания, но пожар всполохнул и разошёлся быстро.

Елизавета Трюфель

Выходы или иные пути эвакуации были заблокированы. Богдановой и её мужу пришлось прыгать со второго этажа. Чета выжила, но получила множественные ожоги. Вернувшись к работе в ТЦ, управляющая пообещала заняться безопасностью помещений, поскольку на себе испытала все ужасы пожара. Она также добавила, что обновит систему при необходимости. Но сейчас неизвестно, выполнила ли она свои обещания.