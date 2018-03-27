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| | Охраник ТЦ в Кемерово обвинил в отсутствии сигнализации руководство комплекса

Охраник ТЦ в Кемерово обвинил в отсутствии сигнализации руководство комплекса

Сегодня, 17:16
Стало ясно, по какой причине отключили сигнализацию в ТЦ «Зимняя вишня». Охранник центра говорит, что всему виной руководство учреждения.

Охраник ТЦ в Кемерово обвинил в отсутствии сигнализации руководство комплекса

 

Задержанный охранник ТЦ объяснил отключение сигнализации. По его словам, она часто срабатывала произвольно, о чем служба охраны постоянно докладывала руководителям комплекса. Мужчина говорит, что во время сработки сигнализации иногда ее не удавалось отключать самостоятельно, в таких случаях вызывался системщик. О таких моментах сообщалось начальникам, но никаких конкретных действий не предпринималось.

Прежде пресса писала, что сотрудник охраны отключил механизм оповещения при пожаре в «Зимней вишне». Его позже задержали. В СК заявили, что конечные выводы по делу примут в процессе проведения судебных экспертиз.
Никита Готский
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