Охраник ТЦ в Кемерово обвинил в отсутствии сигнализации руководство комплекса

Стало ясно, по какой причине отключили сигнализацию в ТЦ «Зимняя вишня». Охранник центра говорит, что всему виной руководство учреждения.

Никита Готский

Задержанный охранник ТЦ объяснил отключение сигнализации. По его словам, она часто срабатывала произвольно, о чем служба охраны постоянно докладывала руководителям комплекса. Мужчина говорит, что во время сработки сигнализации иногда ее не удавалось отключать самостоятельно, в таких случаях вызывался системщик. О таких моментах сообщалось начальникам, но никаких конкретных действий не предпринималось.Прежде пресса писала, что сотрудник охраны отключил механизм оповещения при пожаре в «Зимней вишне». Его позже задержали. В СК заявили, что конечные выводы по делу примут в процессе проведения судебных экспертиз.