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Украинского пранкера подозревают в фейке про 300 погибших в Кемерово

Сегодня, 17:12
Известный украинский пранкер Евгений Вольнов заподозрен в создании неправдивой информации про 300 погибших из-за пожара в торговом центре Кемерово. Есть видео, где блогер звонит в морг Кемерово и рассказывает о сотнях умерших под видом сотрудника МЧС.

Украинского пранкера подозревают в фейке про 300 погибших в Кемерово

 

Известный украинский блогер-пранкер Евгений Вольнов стал подозреваемым в распространении неправдивой информации о сотнях погибших во время пожара в торговом центре в Кемерово. Существует видеоролик, в котором Вольнов звонит в морг Кемерово, представляется работником МЧС и рассказывает, что во время пожара умерли 300 человек. Некоторые СМИ считают, что именно после видеоролика пранкера начали распространяться фейковые данные про огромное количество погибших.

Ранее в Сети появился ролик с голосовыми сообщениями одного из месседжеров, в котором участники разговора обсуждали 300 погибших, делая отсылки к сотрудникам кемеровского морга.

Сегодня достоверно известно, что из-за пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» умерли 64 человека, из которых 41 ребенок.
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