Юргенс: Кемеровский ТЦ «Зимняя вишня» не был застрахован

Игорь Юргенс, возглавляющий Всероссийский союз страховщиков, заявил о том, что сгоревший кемеровский торговый центр «Зимняя вишня» на момент происшествия не имел действительной страховки.

Александр Вест

По словам Юргенса, собственник «Зимней вишни» вёл переговоры относительно покупки страхового полиса, однако, они не привели к заключению какого-либо страхового соглашения. По словам Игоря Юргенса, данный торговый центр в Кемерово не был застрахован потому, что страховая компания не получила соответствующие документы для оформления полиса. Юргенс подчеркнул, что риски и ответственность были застрахованы лишь у части арендаторов, чьи помещения в большинстве своём располагались на первом этаже ТЦ.Также Юргенс заметил, что по предварительным подсчётам, сумма возмещения страховых рисков застрахованных арендаторов оценивается примерно в 100 миллионов рублей, в то время как общий ущерб, нанесённый «Зимней вишне», был оценен в три миллиарда рублей.