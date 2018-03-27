Юргенс: Кемеровский ТЦ «Зимняя вишня» не был застрахован

По словам Юргенса, собственник «Зимней вишни» вёл переговоры относительно покупки страхового полиса, однако, они не привели к заключению какого-либо страхового соглашения. По словам Игоря Юргенса, данный торговый центр в Кемерово не был застрахован потому, что страховая компания не получила соответствующие документы для оформления полиса. Юргенс подчеркнул, что риски и ответственность были застрахованы лишь у части арендаторов, чьи помещения в большинстве своём располагались на первом этаже ТЦ.
Также Юргенс заметил, что по предварительным подсчётам, сумма возмещения страховых рисков застрахованных арендаторов оценивается примерно в 100 миллионов рублей, в то время как общий ущерб, нанесённый «Зимней вишне», был оценен в три миллиарда рублей.
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