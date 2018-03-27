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| | Гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» не признаёт свою вину

Гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» не признаёт свою вину

Сегодня, 16:48
Надежда Судденок, занимающая пост генерального директора кемеровского торгового центра под названием «Зимняя вишня», в котором случился масштабный пожар, повлекший за собой гибель нескольких десятков человек, отказалась признать свою вину.

Гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» не признаёт свою вину

 

В данный момент официальные представители Следственного комитета России осуществили арест пяти фигурантов по делу о пожаре, случившегося в Кемерово. Мера пресечения для всех пятерых задержанных будет определена в судебном порядке в Заводском районном суде. Задержанная Надежда Судденок на допросных мероприятиях заявила о том, что не была осведомлена о каких-либо проблемах с сигнализацией в торговом центре. По заверению гендиректора «Зимней вишни», она не помнит, чтобы в кинозалах когда-то закрывались двери.

Заметим, под арестом также находится охранник торгового центра, который не задействовал сигнал тревоги для оповещения о пожаре всех людей, находившихся в «Зимней вишне» на тот момент, а также Игорь Полозиненко, несущий ответственность за пожарную безопасность ТЦ.
Александр Вест
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