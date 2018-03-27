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| | Гендиректор «Зимней вишни» настаивает, что двери в кинотеатре никогда не запирались

Гендиректор «Зимней вишни» настаивает, что двери в кинотеатре никогда не запирались

Сегодня, 16:57
На суде генеральный управляющий ТЦ «Зимняя вишня» сообщает, что двери в кинотеатры с детьми не закрывались, а аттракцион не мог загореться из-за неисправности. Пожар в кемеровском торговом центре унес 64 жизни.

Гендиректор «Зимней вишни» настаивает, что двери в кинотеатре никогда не запирались

 

Во время суда генеральный директор сгоревшего торгового центра в Кемерово отказалась признавать свою вину за случившееся 25 марта. По ее данным, не может быть, чтобы в кинотеатре при «Зимней вишне» с безбилетниками боролись с помощью закрытых дверей со зрителями внутри. Гости ТЦ даже жаловались на то, что двери хлопают слишком часто, сообщает директор. То, что двери открыты, руководитель контролировала лично во время раздачи 3D-очков.

Обвиняемая на суде настаивала, что кто-то умеренно осуществил поджог ТЦ «Зимняя вишня». Вероятность того, что воспламениться мог аттракцион из-за возможной неисправности проводки, директор торгового центра отрицает. Виновниками поджога подсудимая считает хулиганов, которых ранее неоднократно выпроваживали из торгового центра охранники вместе с полицией.
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