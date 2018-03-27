Суд одобрил продление задержания подозреваемого по делу о пожаре в Кемерово

Георгий Соболев, занимающий должность технического директора кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», пробудет в распоряжении следователей ещё 72 часа, так как суд утвердил продление срока задержания подозреваемого по делу о пожаре.

Александр Вест

Судья согласился с необходимостью сбора дополнительных доказательств, которые повлияют на конечное решение относительно выбора меры пресечения для задержанного Георгия Соболева. Стоит напомнить, что Соболев является первым и основным подозреваемым в деле о случившемся в Кемерово пожаре, охватившем торговый центр «Зимняя вишня». В ходе судебного заседания Георгий выразил уверенность в том, что все аварийные системы торгового центра на момент случившегося происшествия находились в исправном состоянии.Напомним, ранее Александр Бастрыкин, являющийся председателем СК РФ, заявил о том, что аварийная сигнализация в «Зимней вишне» находилась в неисправном состоянии с 19 марта нынешнего года, а её ремонтом не соизволил заняться ни один из работников торгового центра.