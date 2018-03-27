СК: Сотрудники сгоревшего ТЦ в Кемерово бросили людей и убежали при пожаре

Работники «Зимней вишни» после возникновения возгорания бросили людей в закрытых кинозалах, а сами сбежали на улицу. Такое заявление сделал глава СК Александр Бастрыкин.

Выступая на совещании Бастрыкин отметил, что основная группа персонала сбежала, бросив на произвол судьбы людей в кинозалах. Сделали это те сотрудники, которые обязуются отвечать за безопасность в комплексе, они же первыми и покинули центр. Следователь добавил, что со стороны штата ТЦ потерь почти не было. Руководитель комитета добавил, что в настоящее время определяется, по какой причине двери в кинозалы оказались закрытыми.

Никита Готский

Вчера на четвертом этаже ТЦ «Зимняя вишня» возник пожар, унесший жизни, по официальным данным, более 60 человек. Механизмы пожаротушения и сигнализации не сработали. День 28 марта в РФ объявлен общегосударственным трауром.