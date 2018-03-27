Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

В России будут снимать мультфильмы по российской литературной классике Xiaomi презентовала светящийся игровой ноутбук Mi Gaming Laptop Актриса Стефан Одран умерла в возрасте 85 лет Acer показала первый в мире планшет на базе Chrome OS Путин подписал указ об объявлении общегосударственного траура по жертвам Кемерово В СМИ США войска России назвали одной из самых сильных армий будущего Виктория Боня разгневала пользователей селфи с розами Власти Подмосковья модернизируют мусорные полигоны в регионе Вице-губернатор Кузбасса встал перед жителями Кемерово на колени В Неваде очевидцы засняли перестрелку НЛО Руководство «Черноморнефтегаза» подало заявления об отставке Кемеровчане проверяли морги после пожара в торгом центре
| | Шакро Молодой судом был признан виновным в вымогательстве

Шакро Молодой судом был признан виновным в вымогательстве

Сегодня, 16:08
Захарий Калашов, более известный в криминальном мире под псевдонимом Шакро Молодой, был признан московским судом виновным в вымогательстве. В судебном порядке было доказано, что Молодой занимался вымогательством суммы в размере восьми миллионов рублей.

Шакро Молодой судом был признан виновным в вымогательстве

 

Криминальный авторитет Шакро Молодой был приговорён столичным судом на 10 лет лишения свободы. В судебном порядке было установлено, что Захарий Калашов вымогал у владелицы столичного ресторана под названием Elements сумму в размере восемь миллионов рублей. Заметим, данное преступление Калашов совершил в содействии с некими другими фигурантами данного дела. Судья отметил, что вымогательство Молодой с его партнёрами совершали с применением насилия под руководством Шакро.

После ликвидации криминального авторитета Аслана Усояна Калашов занял лидерскую позицию, возглавив в одиночку преступную группировку. Придя на смену Деду Хасану (Аслан Усоян), Молодой стал управлять «общаком», отдавая приказы нижестоящим членам преступной группировки.
Александр Вест
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Шакро Молодой распределял средства членам преступного сообщества России
Шакро Молодой распределял средства членам преступного сообщества России

Известный вор в законе Захарий Калашов, по прозвищу Шакро Молодой, распределял средства членам преступного сообщества России. Об этом сообщается в материалах

В доме Шакро Молодого нашли два ПМ и гранату Ф-1
В доме Шакро Молодого нашли два ПМ и гранату Ф-1

Правоохранительные органы сообщили о задержании известного в криминальном мире авторитета и опубликовали соответствующее видео. «Вор в законе» Захария Калашов

Предполагаемого члена ОПГ Шакро Молодого арестовал суд
Предполагаемого члена ОПГ Шакро Молодого арестовал суд

В пятницу, 26 августа, тверской суд Москвы арестовал сотрудника ЧОП «Защитник» Алексея Максимова, который подозревается в участии в преступной группировке

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости