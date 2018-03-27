Шакро Молодой судом был признан виновным в вымогательстве

Захарий Калашов, более известный в криминальном мире под псевдонимом Шакро Молодой, был признан московским судом виновным в вымогательстве. В судебном порядке было доказано, что Молодой занимался вымогательством суммы в размере восьми миллионов рублей.

Александр Вест

Криминальный авторитет Шакро Молодой был приговорён столичным судом на 10 лет лишения свободы. В судебном порядке было установлено, что Захарий Калашов вымогал у владелицы столичного ресторана под названием Elements сумму в размере восемь миллионов рублей. Заметим, данное преступление Калашов совершил в содействии с некими другими фигурантами данного дела. Судья отметил, что вымогательство Молодой с его партнёрами совершали с применением насилия под руководством Шакро.После ликвидации криминального авторитета Аслана Усояна Калашов занял лидерскую позицию, возглавив в одиночку преступную группировку. Придя на смену Деду Хасану (Аслан Усоян), Молодой стал управлять «общаком», отдавая приказы нижестоящим членам преступной группировки.